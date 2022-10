Boston - Arizona 6:3 Češi za Boston zářili, Vrána zapsal dva body

Český hokejový útočník Pavel Zacha gólem a nahrávkou pomohl Bostonu k výhře 6:3 nad Arizonou. Jednu asistenci přidal také David Krejčí, jenž bodoval i ve druhém zápase po návratu do NHL. Hned tři čeští hokejisté se zapsali do statistik při výhře Detroitu 5:2 nad New Jersey. Jakub Vrána jednu branku vstřelil a jednu připravil, Dominik Kubalík dal v novém působišti první gól a Filip Hronek jednou asistoval.

Foto: Bob Dechiara, Reuters Útočník Bostonu Pavel Zacha střílí gól brankáři Arizony Karlu Vejmelkovi.Foto : Bob Dechiara, Reuters

Zacha v 5. minutě otevřel skóre zápasu mezi Bostonem a Arizonou. V přesilové hře si našel odražený puk po střele Nicka Foligna a poprvé překonal Karla Vejmelku v brance Coyotes. Arizona až do 50. minuty držela nerozhodný stav 3:3, rychlá souhra Zachy s Krejčím, na jejímž konci byl Derek Forbort, ale přinesla rozhodující trefu zápasu. Ve zbytku utkání Vejmelku prostřelil ještě A. J. Greer a stejný hráč trefou do prázdné branky uzavřel na konečných 6:3. Kromě Zachy s Krejčím se z výhry Bruins radovali také David Pastrňák, Jakub Zbořil, Tomáš Nosek a Jakub Lauko. Vejmelka v brance Arizony kryl 37 střel, ale ani ve druhém zápase sezony nedostal úspěšnost zásahů nad 90 procent. Také v utkání Detroitu s New Jersey Češi trápili svého krajana v brance. Vítku Vaněčkovi první zápas v dresu Devils vůbec nevyšel, inkasoval pětkrát z 22 střel a stejně jako jeho kolega Mackenzie Blackwood v prvním zápase s Philadelphií nezabránil prohře New Jersey. Vrána prostřelil Vaněčka v 25. minutě, kdy ujel po levém křídle a přesnou ranou na bližší tyč poslal Red Wings do vedení 2:1. Druhý bod přidal šestadvacetiletý český útočník na konci druhé třetiny. Po dobré práci Oliho Määtäho vrátil puk před Vaněčkovu branku, tam si ho našel David Perron a vstřelil vítězný gól Red Wings. Ve třetí třetině se poprvé v dresu Detroitu prosadil Kubalík. Český kanonýr, jenž před sezonou podepsal s Red Wings smlouvu jako nechráněný volný hráč, se po rychlé souhře s Lucasem Raymondem dostal k bekhendovému zakončení a uzavřel skóre na konečných 5:2. První branku v sezoně vstřelil také útočník Toronta David Kämpf. Odchovanec Chomutova 16 sekund před koncem druhé třetiny tečoval nabídku Jakea Muzzina a srovnal na 1:1. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 58:05 Justin Holl, jenž tlakem na brankovišti zařídil výhru Maple Leafs 3:2. Výsledky NHL Buffalo - Florida 3:4 Philadelphia - Vancouver 3:2 Boston - Arizona 6:3 Toronto - Ottawa 3:2 New Jersey - Detroit 2:5 Pittsburgh - Tampa Bay 6:2 NY Islanders - Anaheim 7:1 St. Louis - Columbus 5:2 Dallas - Nashville 5:1 Minnesota - Los Angeles 6:7 Washington - Montreal 3:1 Edmonton - Calgary 3:4 Seattle - Vegas 2:5 San Jose - Chicago 2:5