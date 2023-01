Montreal - NY Rangers 1:4 Češi zářili v NHL. Chytil druhou hvězdou zápasu, dva góly má i Pastrňák

Bravo! Hokejista Filip Chytil se podílel v NHL dvěma góly na výhře New Yorku Rangers 4:1 na ledě Montrealu. Český útočník byl za svůj výkon vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Dvakrát skóroval také David Pastrňák a pomohl Bostonu k vítězství 5:2 na ledě Los Angeles. Karel Vejmelka kryl 28 střel, ale neodvrátil prohru Arizony 2:6 ve Philadelphii. Carolině nestačila asistence Martina Nečase a podlehla Nashvillu 3:5. Po dvou a půl měsících naskočil do hry Ondřej Palát, ale neprožil vítězný návrat, s New Jersey prohrál 3:5 se St. Louis.

Foto: Graham Hughes, ČTK/AP Brankář New Yorku Rangers Jaroslav Halák (vlevo) a Filip Chytil (druhý zleva) slaví se spoluhráči po vítězném utkání s Montrealem. Foto : Graham Hughes, ČTK/AP