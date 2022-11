Skóre zápasu Boston - Philadelphia otevřel ve 32. minutě Nosek, jenž po akci Zachy a Nicka Foligna z ideální pozice mezi kruhy prostřelil gólmana Cartera Harta. Pardubický rodák dal druhý gól v sezoně a poprvé od loňského dubna se prosadil ve dvou zápasech za sebou. "Mám z gólu velkou radost, myslím, že to bylo vidět i na mojí oslavě. Moc jsem si ji užil. Jsem rád, že jsem si připomněl, jak chutná radost z gólů," řekl Nosek, jenž navázal na svou trefu ze zápasu s Vancouverem, kdy v závěru trefil prázdnou branku.

V 50. minutě snížil Owen Tippett, ale hned po 16 sekundách se poprvé v zápase prosadil Krejčí, jenž vrátil Bruins dvougólový náskok. Zkušený český centr využil výborné práce napadajícího Zachy a sám před brankářem nezaváhal. Druhou branku Krejčí přidal v 57. minutě, kdy využil Folignovy 300. gólové nahrávky v kariéře a uzavřel skóre. Šestatřicetiletý český útočník poprvé po svém návratu do ligy vstřelil v zápase víc než jeden gól a rozšířil svou sbírku na 11 bodů.

"Naše zápasy občas nejsou reklamou na krásný hokej, ale od prvního střídání si vždy jdeme za svým cílem. Díky síle všech čtyř formací dokážeme soupeře přehrávat a nakonec zápasy zlomit. Dáváme do toho spoustu energie a zatím býváme odměněni," řekl Krejčí.

Boston vyhrál i desátý domácí duel v sezoně a přiblížil se rekordní jedenáctizápasové sérii Floridy z minulé sezony. S 30 body ze 17 zápasů jsou Bruins nejlepším týmem celé NHL. "V lize je těžké vyhrát jeden zápas, ale zvládnout patnáct z prvních 17 duelů, to je šílené. Nikdo to před sezonou nečekal, přes to zůstáváme nohama na zemi a soustředění na další utkání," dodal Krejčí. Boston je nejúspěšnějším celkem soutěže.