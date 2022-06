Tampa Bay - NY Rangers 4:1 Stav série 2:2 České hvězdy řádily! Tampa Bay srovnala finále Východní konference NHL

Čeští hokejisté zářili v NHL! Ondřej Palát a Jan Rutta výrazně pomohli Tampě Bay k výhře 4:1 nad New Yorkem Rangers. Palát zaznamenal tři body za gól a dvě asistence a obránce Rutta rozšířil svou bodovou sbírku o dvě nahrávky. Obhájci Stanley Cupu tak srovnali finále Východní konference na 2:2 na zápasy. Série se po dvou duelech na Floridě přesouvá zpět do New Yorku.

Foto: Chris O'Meara, ČTK/AP Český útočník Ondřej Palát (vpravo) střílí na bránu New Yorku během 4. utkání play off finále Východní konference NHL. Foto : Chris O'Meara, ČTK/AP

Článek Fotogalerie Foto: Nathan Ray Seebeck, Reuters Hokejista Tampy Bay Steven Stamkos (není na záběru) překonává Igora Šesťorkina z New Yorku Rangers.Foto : Nathan Ray Seebeck, Reuters Foto: Nathan Ray Seebeck, Reuters Radost hokejistů Tampy Bay, Lightnings zvládli i druhý domácí zápas finále Východní konference proti New Yorku.Foto : Nathan Ray Seebeck, Reuters Foto: Nathan Ray Seebeck, Reuters Igor Šesťorkin z New Yorku Rangers zasahuje.Foto : Nathan Ray Seebeck, Reuters Foto: Chris O'Meara, ČTK/AP Alexej Vasilevskij z Tampy Bay zasahuje v bráně Tampy Bay.Foto : Chris O'Meara, ČTK/AP Tampa za vyrovnáním série vykročila ve třetí minutě, kdy otevřel skóre útočník Patrick Maroon. Čtyřiatřicetiletý Američan, jenž ve čtvrté formaci Lightning bojuje o svůj čtvrtý Stanley Cup v řadě, vstřelil v aktuálním play off třetí branku. Ve druhé třetině se do statistik poprvé zapsalo české duo. Ve 34. minutě Ruta našel ve středním pásmu Paláta, ten z otočky vyslal do úniku Nikitu Kučerova a ruský útočník se sám před brankářem Igorem Šesťorkinem nemýlil. V úvodu třetí části si Rutta s Palátem spolupráci zopakovali a připravili třetí gól Lightning. Útočník Palát se po Rutově nahrávce vytočil z rohu až do střelecké pozice a jeho povedenou ránu dorazil za Šesťorkina Steven Stamkos. Foto: Nathan Ray Seebeck, Reuters Český útočník Ondřej Palát (vpravo) vede puk před obráncem New Yorku Jacobem Troubou ve 4. utkání finále Východní konference NHL.Foto : Nathan Ray Seebeck, Reuters Rangers vyzráli na Andreje Vasilevského v 57. miuntě, kdy na 1:3 snížil Artěmij Panarin, při závěrečném risku bez brankáře ale ujel hostující obraně Palát a svým sedmým gólem v play off rozhodl o výhře Lightning. Český útočník k sedmi brankám přidal šest nahrávek a s 13 body je společně se Stamkosem druhým nejproduktivnějším hráčem Lightning ve vyřazovacích bojích. Rutta v dosavadním průběhu průběhu play off nasbíral tři body za stejný počet asistencí a vyrovnal svůj rekordní bodový zisk z minulé sezony. Finále Východní konference play off NHL - 4. zápas: Tampa Bay - New York Rangers 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Branky: 3. Maroon, 34. Kučerov (Palát, Rutta), 45. Stamkos (Palát, Rutta), 60. Palát - 57. Panarin. Střely na branku: 31:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Palát, 3. Rutta (všichni Tampa Bay). Stav série 2:2.

