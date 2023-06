Kaut se po vydařené sezoně 2017/18 zařadil mezi draftované hráče do zámořské NHL. Za necelé čtyři sezony se však výrazněji do týmu Colorada Avalanche prosadit nedokázal. „Colorado bylo nabité. Nebylo jednoduché se tam propracovat. Farmou létal nahoru a dolů," hodnotí kroky kamaráda Martin Nečas, nejproduktivnější hráč Caroliny v letošní sezoně.

„Vždycky jsem si představoval, že jako 16. hráče draftu by měl dostat větší šanci. V Coloradu to nevyšlo. Když byli Avalanche na tripu v Tampere, kde hráli s Columbusem, tak Martin patřil k těm lepším hráčům. Jakmile se vrátili, tak šel zpět na farmu," popisuje Kautovu cestu zámořskou NHL novinář.

Třiadvacetiletý český forvard do ledna letošního roku odehrál za Colorado dohromady 47 duelů, během kterých nasbíral šest kanadských bodů. Východiskem tak byl trejd do San Jose, kde zažil vítěznou premiéru. „Sám říkal, že potřeboval změnu. Když hrál nahoře, tak byl na ledě 5-8 minut. Nebylo to ideální, nedařilo se mu vybojovat místo. V San Jose spolu s Hertlíkem (Tomáš Hertl) hráli fakt dobře," pokračuje o rok starší Nečas, který parťákovi pochopitelně přeje.