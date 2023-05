PŘÍKLEP EXTRA: Historický neúspěch! Bránit a čekat na gól, to je hrozně málo, přiznal Hadamczik

V pořadu PŘÍKLEP EXTRA na Sport.cz pak svá slova dopodrobna rozebral. „Jsem přesvědčen, že nemáme horší hráče než Lotyši nebo Němci. Ale nezapálili jsme jejich srdce, aby měli víc důvěry v sami sebe. Nebylo to úplně tak, že by chyběla bojovnost, jak jsem napsal," říkal Hadamczik.

„Osmé místo, to se neposlouchá dobře. Mistrovství se ním nepovedlo, ale musíme to přijmout a poučit se z toho. Byl bych rád, kdyby se umístění i samotná hra zlepšila. Nemyslím se ale, že je to odraz českého hokeje. Extraliga není špatná, má velkou hodnotu v Evropě," tvrdil šéf svazu.

„A výkonný výbor se vyjádří, jestli to vidí stejně. Bylo by nefér říkat nějaké prognózy. Zatím jsem se na názory neptal. Když budu mluvit za sebe, tak pod Kari Jalonenem musíme hrát lepší hokej než letos. Jalonen je ale dost zkušený trenér, aby věděl, co bylo špatně a co je potřeba udělat líp," mínil šéf Českého hokeje.