Rittich, co se masek týká, je znám opakovaným používáním motivu postavičky Barta ze seriálu Simpsonovi. Žlutý panáček se objevil na jeho masce už během působení v juniorce Jihlavy, jejímž je odchovancem, a ponechal si jej i po přestupu do Mladé Boleslavi.

Pro Gunnarssona nebyl problém vyhovět Rittichovu přání na využití stejného motivu. „Musíte si mezi sebou najít linii, kde si vy musíte říct, co chcete a on vám pomůže to dát do kupy a vymyslet to," odpovídá v hokejovém pořadu.