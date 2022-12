PŘÍKLEP: Jágrův návrat na led řešila i NHL. Je to legenda, smeká gólman Rittich

Plní poctivě pozici brankářské dvojky, a když dostane šanci, snaží se ukázat to nejlepší, co v sobě má. Gólman Winnipegu David Rittich se v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz rozpovídal o své situatc v týmu Jets, vzpomínal na bývalá působiště, nešetřil ani zajímavostmi ze života. Řeč přišla i na legendárního Jaromíra Jágra, jenž se před pár dny vrátil na led v české extralize v dresu Kladna. „V NHL jeho návrat do hry zaregistrovali. Je to legenda, je jedinečný. V padesáti se člověk vidí spíš někde u bazénu," usmívá se Rittich během povídání pro Sport.cz.

Příklep s Davidem RittichemVideo : Sport.cz