„Bude záležet, jak se Filipovi bude dařit. Vědí, že je to dobrý hokejista, udělají pro něj první poslední. Dají mu i větší ice time. On ho potřebuje, když ho má, hraje výborně. Takže musí být hlavně dobře připravený a věřím, že to bude zvládat," neskrývá přesvědčení bývalý vynikající bek, který s reprezentací slavil na MS dvě zlaté a dvě bronzové medaile.

Podle Kučery si bude muset jeho krajan zvyknout také na to, že to je z Vancouveru daleko do všech dalších hokejových drestinací. "My jsme měli vlastní letadlo, dělili jsme se o něj s s basketbalem, tehdy se ve Vancouveru hrála NBA. Všechno je prostě daleko. Ale věřím, že to Hróňa bude zvládat."