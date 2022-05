„Snažím se střílet, jak to jen jde. V play off je potřeba tlačit puky na branku co nejvíce. Je jasné, že z každé střely nebude gól, ale při dobrém pohybu si můžeme vytvářet další šance z dorážek. Jsem rád, že mi to tam napadalo," vykládal po utkání Chytil, který v play off zatím nasbíral čtyři branky a jednu asistenci.