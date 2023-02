Česká brankářská škola, to je v hokejovém světě významný pojem. A potvrzuje to v NHL právě třeba Karel Vejmelka, jemuž v Arizoně běží první rok tříleté smlouvy. Podle moderátora pořadu Honzy Homolky je ve hře výměna gólmana do lepšího klubu „Chytá jako blázen. Letí na něj padesát puků za zápas a on jich třeba 47 pravidelně pochytá," uvozuje povídání o Vejmelkovi šéfkomentátor O2 TV a chce slyšet názor Hniličky.

Ten přiznává, že byl sám v zámoří v podobné roli, když chytal za Atlantu, která na tom v soutěži byla podobně jako Vejmelkova Arizona. „Jeden rok jsem tam měl průměr 37 střel na zápas, což je neskutečný a Karel je ve velmi podobné situaci. Má velkou šanci, pokud by se mu podařilo dostat do lepšího celku, i na týmový úspěch," míní bývalý reprezentant.

Foto: FRED GREENSLADE, ČTK/AP Karel Vejmelka kryje střelu, před brankou bojují jeho spoluhráč z Arizony Travis Boyd a útočník Mark Scheifele z Winnipegu.Foto : FRED GREENSLADE, ČTK/AP

Na Vejmelkovi oceňuje jeho vyspělost, má skvělou techniku, je velký a skromný. „Je to bezvadný kluk do kabiny a má všechny předpoklady, aby byl součástí úspěšného týmu. Ne každý hráč ale má tu šanci," pokračuje ve výčtu kladů trojnásobný mistr světa v pořadu Příklep. Na připomínku, že to není dobrá zpráva pro národní tým směrem k možnému startu Vejmelky na mistrovství světa, reaguje Hnilička s úsměvem. „Bavíme se o něm, ne o potřebách národního týmu."

Podle Hniličky by reprezentaci pomohl vlastně každý z gólmanů, který momentálně působí v NHL. „Dovolím si říct, že o komkoliv z českých gólmanů jsme tady v pořadu mluvili, by byl pro národní tým přínosem. Možná bych si mezi nimi ani neuměl vybrat toho nejlepšího. Všichni chytají kvalitně," uznává Hnilička.

Řeč se pak znovu stočila na Vejmelku. Moderátora zajímalo, jak těžké to má v Arizoně, když vlastně od začátku sezony ví, že play off hrát asi nebude. Hnilička v tom problém nevidí. „Pohybujete se v profesionálním sportu, kde jste hodnocený za individuální výkon v rámci týmu. Chcete vyhrát jako kolektiv, ale NHL je profesionální, a to na všech postech. Od rána to na vás každý den dýchá," vysvětluje bývalý gólman, jak to chodí v zámoří.

Foto: Foto Vlastimil Vacek, Právo Milan Hnilička ve své pracovně.Foto : Foto Vlastimil Vacek, Právo

„Vy nespekulujete a snažíte se odvádět to nejlepší. Samozřejmě, že když jste tam delší dobu, chcete týmový úspěch. Ale Karel je v pozici, kdy chce potvrdit, že patří do NHL, že je pevnou součástí týmu a daří se mu to. Neměl by řešit, za koho by měl chytat, ale jak bude chytat pro tým," dodává Hnilička.

Výrazně vidět je také Vítek Vaněček, jenž si udělal v NHL výborné jméno a nejspíš jde o jeho zlomovou sezonu v zámořské lize. „Má výhodu proti Vejmelkovi, že chytal v lepším týmu od začátku. Ale také měl všechno složitější, aby se prosadil," míní Hnilička a prozrazuje, že Vaněčka dobře zná, protože se stará o reprezentační výběry, včetně těch mládežnických.

„Je to totální sporťák. Výborně hraje fotbal, má až útočnickou mentalitu, je to hodný kluk. Moc mu přeju. Má šanci být velkou součástí úspěšného týmu. Nemyslím si, že by byl o tolik lepší brankář než Karel Vejmelka, ale je v lepší pozici," hodnotí šance na úspěch Hnilička.

Moderátor Homolka ihned připomíná jméno Dana Vladaře, jenž má v Calgary aktuálně výborná čísla. „Je skvělé, že dostal šanci a daří se mu," těší Hniličku. „Drží šňůru zápasů, kdy Calgary bodovalo. To se na brankářské dvojce cení, když ji tam pošlou a tým udělá body," doplňuje druhý z hostů Příklepu Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz.

Foto: Sergei Belski, Reuters Daniel Vladař přispěl k vítězství CalgaryFoto : Sergei Belski, Reuters

A že je Vladař zatím „jen" dvojkou? „Musíte se podívat na to, jakou má smlouvu on a jednička týmu," upozorňuje a Hnilička okamžitě tuto myšlenku rozvádí. „NHL je komerční soutěž, i tohle se musí brát v potaz. Z dvojky se ale rychle může stát jednička, může si vybojovat lepší kontrakt. A hlavně mít pozici v týmu, ideálně v tom, co má šanci na Stanley Cup," upozorňuje bývalý gólman, který si v Česku vyzkoušel i roli poslance a vedl Národní sportovní agenturu.

„Všechno má svou posloupnost a kluci jsou v začátcích. Musí si vybudovat pozici, že patří do NHL. Myslím, že Dan tam patří, parametry na to má. Je to další naděje pro český hokej," doplňuje Hnilička.

V jiné roli je zkušený Pavel Francouz, který si už sen o zisku Stanley Cupu v barvách Colorada splnil. „To je jiná story, to je hotový brankář. Chytal v Rusku, měl šanci podepsat velkou smlouvu a zabezpečit rodinu. Odmítl kontrakt a dal přednost dvoucestné smlouvě v NHL. Šel za svým sportovním snem, to je skoro na americký film," klaní se Hnilička a nejen jemu je jasné, že tenhle příběh se fanouškům v zámoří prostě musí líbit.

Nejvíc jsem nepopíjel, jen jsem se nejrychleji opil, prozrazuje Pavel Francouz o oslavách Stanley CupuVideo : Sport.cz

„Věřil si a šel do risku. Je fajn, že mu to vyšlo a prosadil se v Coloradu. To je chytrá organizace, vedená lidmi, co mají zkušenosti. Je to vidět, jak se tým postupně vyvíjel a výsledkově rostl. Teď jsou tak silní, že budou znovu atakovat Stanley Cup. Pavel se do toho týmu dostal jako pevná součást," smeká hokejový funkcionář před krajanem. „Čekal jsem, že bude loni v play off chytat více. Moc bych mu přál, aby to vyšlo letos. Nedivil bych se, kdyby tomu tak bylo," dodává.