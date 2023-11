„Jestli se chci dostat do NHL, nejlepší ligy na světě, záleží jen na mně. To, co teď umím, mi vůbec nestačí. Musím na sobě pořád pracovat,“ těmito slovy zakončil v 11 letech slohovou práci na téma „Čím bych chtěl být“. Tehdy ještě chodil na první stupeň základní školy. O dvanáct let později si svůj sen vyplnil.