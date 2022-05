Chytil se prosadil za stavu 3:3 ve 3. minutě třetí části při přesilovce Rangers. Po průniku do útočné třetiny se ocitl nehlídaný v pravém kruhu, kde k němu doklouzal osamocený puk a český forvard bez váhání vyslal přesný projektil za záda gólmana Domingua. "Někdo ke mně puk tečoval, ani nevím, jak se to seběhlo. Nedal jsem během sezony moc gólů, tak jsem moc neopřemýšlel, prostě zavřel oči a poslal to tam," culil se dvaadvacetiletý forvard po utkání, v němž vstřelil svůj premiérový gól v play off a byl vyhlášen největší hvězdou.