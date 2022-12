Čtyři česká čísla se nesmějí používat v NHL. Dozvěděl jsem se to skoro rok předem, vzpomíná Eliáš

Snad není větší pocty v hokejovém klubu, než vyřazení čísla a vyvěšení dresu ke stropu haly. Hned devíti hokejistům se to podařilo ve dvou různých klubech NHL. Se jménem Tim Horton byla dokonce vyřazena dvě různá čísla, v Buffalu dvojka a v Torontu sedmička. 99 Waynea Gretzkého se jako jediné číslo nesmí používat v celé soutěži. Čtyři kluby také vyřadily číslo českého hokejisty. Tím posledním byl Patrik Eliáš. „Je to příjemné. Rád na to vzpomínám,“ reaguje rodák z Třebíče v pořadu Příklep na Sport.cz.

Článek Vyřazování čísel však není vždy jen veselou záležitosti. Například Carolina neumožňuje svým hráčům nosit třiašedesátku na počest Josefa Vašíčka, který byl jednou z obětí leteckého neštěstí u Jaroslavle. Tři české dresy byly vyvěšeny slavnostně. V roce 2015 Buffalo vyřadilo 39 Dominika Haška. O tři roky později byly umístěny ke stropu další dva české dresy, nejprve 23 Milana Hejduka a po něm také 26 Patrika Eliáše. Eliáš asistentem trenéra v New Jersey? V pořadu Příklep prozrazuje, jak to bylo doopravdyVideo : Sport.cz „Manažer většinou zavolá a sdělí tu zprávu, že se o tom přemýšlí, nebo že k tomu dojde. Já se to dozvěděl asi skoro rok předtím, než k tomu ceremoniálu došlo, abych na to byl připravený," prozrazuje právě legenda New Jersey Devils. Který přestup nejvíce pomohl New Jersey mezi elitu NHL? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Sám letos v listopadu blahopřál slovenskému útočníkovi Marianu Hossovi, jehož 81 nově visí u stropu haly v Chicagu. „Samozřejmě jsem mu gratuloval. Dneska v noci mi pípla zpráva, že mi děkuje, asi toho měl taky hodně," líčí Eliáš. Jsou však i situace, kdy se vyřazené číslo vrací z novu do akce. Příklady takových kroků najdete ve videu z pořadu Příklep, kde se také řeší, kdo další z českých hokejistů by měl mít vyvěšený dres na stadionech NHL. Příklep PŘÍKLEP: Varaďovi bych rád pomohl. Komunikace nebyla hodna Sparty, přiznává Eliáš