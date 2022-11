PŘÍKLEP: Varaďovi bych rád pomohl. Komunikace nebyla hodna Sparty, přiznává Eliáš

Pro Eliáše by spolupráce s Václavem Varaďou nebyla ničím novým. Spolu s Josefem Marhou nastupovali v jednom útoku v mládežnických reprezentacích. Rodák z Třebíče byl také Varaďovým asistentem u reprezentační dvacítky v letech 2018-2020.

Zpětně jej však mrzí, jak Sparta komunikovala situaci kolem hledání trenéra. „Co si budeme povídat, to není hodno toho týmu, který má být vlajková loď českého hokeje a extraligy," připouští.

V Příklepu se také řeší aktuální situace New Jersey Devils v NHL. Ďáblové zatím v probíhající sezoně patří k nejlepším týmům. Řeč přichází také na to, jakou roli sehrál Patrik Eliáš v příchodu Ondřeje Paláta s Vítkem Vaněčkem do organizace Devils a jak 46letá legenda aktuálně spolupracuje se zámořským klubem.