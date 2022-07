Krok Toronta s Kašem automaticky neznamená jeho konec v klubu. Maple Leafs se s ním mohou dohodnout na nové smlouvě do středy, nebo i později. Od 18:00 SELČ po otevření trhu s volnými hráči může být k dispozici ostatním klubům. Kdyby Kašemu kvalifikační nabídku dali, měl by možnost nový roční kontrakt za stejnou částku jako dosud přijmout, nebo také jít při jednání o lepším k arbitráží, což mohl být pro Toronto hlavní problém.

Kaše, který opakovaně utrpěl v NHL otřesy mozku, si v uplynulé sezoně připsal v 50 zápasech 27 bodů za 14 branek a 13 asistencí. V sedmi zápasech play off si připsal tři přihrávky. V ročníku 2020/21 sehrál za Boston jen tři utkání a nebodoval. V dubnu byl za Toronto nominován na Mastertonovu trofej, jež se v NHL uděluje za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji. Do finální trojice se ale nedostal.

Loni nedali Kašemu kvalifikační nabídku Bruins po konci tříleté smlouvy na 7,8 milionu dolarů a 30. července podepsal jako nechráněný volný hráč kontrakt s Torontem. V NHL hrál i za Anaheim, který jej draftoval v roce 2014 v 7. kole na 205. místě. V lize má na kontě 257 utkání a 124 bodů za 57 tref a 67 asistencí. Ve 31 duelech play off nasbíral devět bodů za dvě branky a sedm přihrávek.

Murrayho získali Maple Leafs poté, co ve čtvrtek vyměnili českého gólmana Petra Mrázka do Chicaga. Další gólman Toronta Jack Campbell se může stát ve středu nechráněným volným hráčem. Murray má ještě na dvě sezony platný kontrakt čtyřletý kontrakt 25 milionu dolarů. Dvojnásobnému vítězi Stanleyova poháru s Pittsburghem z let 2016 a 2017 se v Ottawě, kam zamířil před dvěma roky po konci kontraktu s Penguins, moc nedařilo. V uplynulé sezoně odchytal 20 utkání s průměrem 3,05 branky na zápas, s úspěšností 90,6 procenta a jednou udržel čisté konto.