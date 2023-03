Před zápasem v Raleighu měl kouč Bruce Cassidy v plánu dát šanci při druhém utkání ve dvou dnech Paterovi. "Ještě uvidíme, jak se bude vyvíjet sobotní zápas. V neděli do hry půjde asi ten druhý - Patera," řekl Cassidy klubovému webu. "O něčem takovém jsem snil už jako malý kluk, bude to pecka. Už se nemůžu dočkat," citoval Pateru web www.nhl.com/cs.

Vegas má mimo hru Logana Thompsona i Adina Hilla a poslední dva zápasy chytal sedmatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z let 2012 a 2014 Quick, kterého Los Angeles nejprve 1. března vyměnilo do Columbusu a o den později zamířil do Vegas. Teď by měl dostat příležitost Patera, jehož si Golden Knights vybralo v roce 2017 v šestém kole draftu na 161. pozici.

"Snažím se na to mentálně co nejlépe připravit. Jestli to tak dopadne, bude to velké. Už jenom předzápasové nováčkovské kolečko může znamenat neopakovatelný zážitek. Snad při něm nespadnu. Pokusím se si to srovnat v hlavě tak, abych nebyl zbytečně moc nervózní," řekl Patera, který hned informaci o možné premiéře volal rodičům.

V AHL odchytal Patera v této sezoně 27 zápasů s průměrem 2,66 obdržené branky a úspěšností zákroků 91,6 procenta. Za tři sezony za Henderson nastoupil k 56 utkáním, v nichž má průměr 2,79, úspěšnost 91 procent a jednou udržel čisté konto. V play off měl ve dvou duelech průměr 3,63 a úspěšnost 90 procent. Ročník 2020/21 začal při odloženém startu severoamerických soutěží v extralize v barvách českobudějovického Motoru.