"Ryan Reynolds jako investor by byl skvělý pro Senators a skvělý i pro NHL," řekl po osobním setkání komisionář Gary Bettman.

Představitel hlavního hrdiny z filmu Free Guy by však na koupi Senators pochopitelně sám nestačil a potřebuje k sobě investiční skupinu. A Bettman prý dal jasně najevo všem zájemcům o koupi Senators, že liga chce, aby se menšinovým partnerem stal právě Reynolds.

"Senators jako klub by explodovali," hecoval ottawské fanoušky 46letý herec a slíbil jim, že pokud by se stal spolumajitelem, zároveň by byl i "vzteklinou infikovaným fanouškem", jehož nadšení dosáhne vrcholných výšin.