Pardubice hlásí novou posilu! Do Dynama zamíří po konci v NHL Sedlák

Devětadvacetiletý Sedlák byl na působení v Pardubicích domluven před startem ročníku. V červnu ale účastník letošních olympijských her v Pekingu podepsal roční smlouvu s Coloradem a vrátil se do NHL, kde hrál už v letech 2016-2019 za Columbus. V dresu Avalanche však odehrál českobudějovický rodák jen tři zápasy bez bodového zisku a v říjnu se stěhoval do Philadelphie, kde se v minulých dnech dohodl na ukončení smlouvy.