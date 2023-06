Matthew Tkachuk, floridský kandidát na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, předvedl tradičně i svou temnější stránku, když ve třetí třetině praštil do obličeje Nicolase Haguea, kterého přitom držel pod krkem floridský Marc Staal. Tkachuk inkasoval kromě vyloučení na 2+2 minuty i osobní trest a předčasně zamířil do kabin.

Teammate held him while Tkachuk threw a shot 😳 pic.twitter.com/FN9QIwVX5x — Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2023

„Klasická svině," popsal lapidárně Tkachukův styl Martin Straka, který hrál za Floridu jejich první finále v roce 1996. „Píchne vás hokejkou, sekne, pak simuluje, ale spoustu zápasů taky rozhodne," dodal bývalý útočník NHL.

Tentokrát však Tkachuk vyšel bodově naprázdno, naopak se chybou podepsal pod čtvrtý gól Golden Knights. Ledabylým obloučkem vyhazoval z pásma, jenže puk si ze vzduchu sklepnul domácí kapitán Mark Stone a necelých sedm minut před koncem upravil na 4:2 pro Vegas.

MARK STONE KNOCKS IT OUT OF MID-AIR THEN BURIES IT 🤯 pic.twitter.com/apgZJFSNMn — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 4, 2023

Do sprch šel o něco dřív ale i Radko Gudas, který dostal desítku v 59. minutě za sekání po domácí trefě do prázdné branky. Dvěma hity se alespoň dostal do čela této statistiky v play off, má jich celkem 79.

„Na to, že jsme nehráli zápas devět dní, jsem byl se vstupem do utkání velice spokojený. Postupně jsme se ale dopustili několika zbytečných chyb," litoval floridský kouč Paul Maurice.

Eric Staal totiž po obkroužení branky Vegas dostal hosty do vedení dokonce v oslabení. A kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, pokud by na začátku druhé třetiny dával na 2:1 pro hosty Nick Cousins, který dorážel mezi tyče po Tkachukově ideální přihrávce. Do dráhy puku ale na poslední chvíli vložil své ‚pádlo' gólman Adin Hill.

„Natáhl jsem se co nejvíc a dokázal to vyrazit. Hodně dobrý pocit," oddechl si brankář Golden Knights po nejlepším ze 33 úspěšných zásahů. Třikrát mu pomohla i tyčka. Jeho paráda okamžitě oživila pět let staré vzpomínky na první finále Vegas. V něm ovšem tutovou šanci Alexe Tucha podobným způsobem zastavil ve druhém utkání washingtonský Braden Holtby. A Capitals celou sérii vyhráli 4:1 na zápasy.

Hill made that save in the same net as Holtby 🤯 pic.twitter.com/FVJoEMOir1 — Main Team (@MainTeamSports) June 4, 2023

„Adin předvedl neuvěřitelný zákrok. Chytá po celé play off výborně a zase to jen potvrdil. Mohli jsme se na něj spolehnout," tvrdil kouč Vegas Bruce Cassidy.

Panthers už se v noci na neděli do vedení nedostali, stačili jen vyrovnat na 2:2, ale ve třetí třetině inkasovali třikrát a budou mít co dělat, aby si všechny své chyby rozebrali.

„Inkasovaný gól nás nastartoval. Začali jsme být aktivnější, odvážnější i agresivnější," cenil si kouč Vegas Cassidy. I toho, že čtyři z pěti gólů dávali ‚misfits', hráči, kteří jsou v klubu od jeho vstupu do NHL. Kromě Smithe také Jonathan Marchessault, Shea Theodore a vlastně i Zach Whitecloud, který v premiérové sezoně nastoupil za Golden Knights k jednomu zápasu.

„Jsem rád za každého, kdo za nás dá gól, ale za tyhle kluky obzvlášť," prohlásil další z původní party William Karlsson.

Druhý finálový zápas se hraje už v noci na úterý (2:00 SELČ), a prohrávat po něm v sérii 0:2 by bylo pro Panthers krajně nepříjemné.