„Když se podíváme do Švédska, kde razili myšlenku, že do určitého věku by hráči měli střídavě hrát jak útočníka, tak obránce, aby byli kreativní, a dneska vidíme výsledek. Švédové mají spoustu kreativních obránců po celém světě a my jich tolik nemáme," mrzí někdejšího reprezentačního obránce.