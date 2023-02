Moderátor pořadu Honza Homolka naznačuje, že některé rány mezi tehdejšími spoluhráči z Buffala nemusí být zahojené, a i po letech mají potřebu si třeba přes knihu vyřizovat účty. Barnaby se proti české legendě vymezuje poměrně ostře, když tvrdí, že vynikající gólman simuloval zranění. „To se bavíme o roku před olympiádou. Nebyl tam konflikt jen s trenérem, jako dneska když to vidím," vybaví si okamžitě Hašek. Ani na vteřinu nepřipouští, že by mohl mít Barnaby pravdu.

„Někdo vystřelil od modré, někdo to tečoval a já jsem zareagoval nejprve na střelu a pak na tu teč. Uděláte nějaký pohyb a následně ho měníte. V té rychlosti mi luplo v koleně. Ne moc, ale dost na to, aby koleno bylo zraněné," líčí gólman svou verzi, jak to v roce 1997 bylo. „Šlo o play off a já odjel z branky. Věděl jsem, že nemůžu pokračovat. Pak došlo ke konfliktu s novinářem, který napsal, že nejsem zraněný a že neumím unést tlak. Matthew to pravděpodobně přebral," domnívá se.

Příklep s legendárním hokejovým gólmanem Dominikem HaškemVideo : Sport.cz

Připouští, že s Barnabym měl během kariéry nějaké roztržky, nicméně ty prý nemohly nic změnit na jejich přátelství. „On měl konflikty s každým v kabině, ale byl to výborný kamarád. Popral se s protihráčem, nebo s někým v kabině, byl specifický. V NHL odehrál deset let, v Buffalu pět, zažili jsme hodně úspěchů. Jestli něco takového napsal, nevím, v jakém kontextu. Ale nemá pravdu, já bych nemohl mužstvu pomoci, koleno bylo zraněné," stojí si za svým Hašek.

Nešťastný začátek "naganské" sezony pro Dominika Haška, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Není to jediná pasáž knihy, kde se bývalý křídelník Buffala věnuje českému brankáři. „Dál třeba tvrdí, že měl od prezidenta klubu Larryho Quinna dostat výkonnostní bonus za to, že si s vámi nebude fyzicky vyřizovat konec kouče Nolana," konstatuje moderátor Příklepu. Hašek sám přiznal, že nepodpořil pokračování zmíněného trenéra v organizaci Sabres a šéfové klubu udělali na místě kouče následně změnu.

„Bylo to problematické. Trenér Nolan Mattwehovi pomohl. Dal mu šanci, začal ho hrát, takže on kouče obdivoval a nechtěl změnu. Já to viděl úplně jinak. Cítil jsem, že to, co kluci přede mnou dělají, není správné. Vůči trenérovi to je blbé říkat i zpětně, ale já jsem věděl, že s tímhle trenérem nemůže jít mužstvo dopředu," stojí si za svým Hašek.

Kanadský kouč zklamal fanoušky, o místo jej následně měl připravit spor s gólmanem. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Byli kluci, co měli jiný názor, a byl tam konflikt. V trénink kempu jsme se nebavili. Dokonce, když jsme se měli potkat, tak to média chtěla natočit," naznačuje gólman, že novináři tušili, že by mohlo dojít na ruční vyřizování účtů. „Ale nikdy jsme se nepoprali. Možná Matthew dostal peníze od Larryho Quinna, mého dobrého kamaráda...," dodává Hašek. „Řekli jsme si, že jsme jeden tým a podle toho ke všemu musíme přistupovat. Ale nepoprali jsme se, asi dostal dost peněz," směje se Hašek.