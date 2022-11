Český útočník přispěl k víkendové výhře 5:1 nad Columbusem prvním gólem v sezoně i asistencí. Na úrovni NHL skóroval poprvé od 29. února 2020 v Nashvillu. V minulých dvou sezonách za Colorado naskočil do pouhých jedenácti zápasů s bilancí 0+0. V posledním roce smlouvy tak musí Kaut sobě, trenérům i spoluhráčům dokázat, že stojí za to mít ho v týmu. Ve Finsku mu to šlo skvěle.

„Díval jsem se na své rodiče a slavili to opravdu hodně," zmínil Kaut otce Martina a maminku Markétu. „Až ve Finsku mě poprvé viděli na vlastní oči v zápase NHL. Jsem za to moc rád. Ale byla tu i přítelkyně, její rodiče..."

Otázkou je, co bude dál. Avalanche mají na marodce kapitána Gabriela Landeskoga, klíčového útočníka Valerije Ničuškina i Darrena Helma. Pokud by v sestavě figurovali, na druhý útok by to nebylo, to Kaut dobře ví. Ale teď je před ním možná klíčové období, aby se vyšvihl mezi stálé členy kádru.