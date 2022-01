Eichel poprvé po operace páteře bruslil s hokejisty Vegas

Poprvé od listopadové operace páteře se útočník Jack Eichel zapojil do tréninku hokejistů Vegas na ledě. Pětadvacetiletý centr absolvoval v úterý dobrovolné rozbruslení před utkáním NHL s Torontem, zatím bez kontaktů. "Bylo to pro mě trochu emotivní. Je to další krok. Připadal jsem si jako malý kluk o Vánocích, když jsem se ráno probudil a věděl, že půjdu s klukama na led," uvedl Eichel, kterému lékaři voperovali umělou meziobratlovou ploténku. Kvůli neshodám ohledně způsobu léčby pár dní předtím odešel z Buffala, kde hrál šest let a byl kapitánem.

Foto: Profimedia.cz Jack Eichel se po listopadové operaci páteře zapojil do tréninkuFoto : Profimedia.cz

Po tom všem, čím jsem si prošel, se zdá, že se věci vracejí do normálu. O to mi celou dobu šlo. Bylo fakt skvělé tu být a cítit se jako člen týmu," řekla dvojka draftu z roku 2015. Kdy bude moct znovu zasáhnout do hry, zatím neví. "Konkrétní datum neexistuje. Záleží na tom, jak se cítíte a jak si věříte. Myslím, že to poznám, až budu připraven," uvedl Eichel, který je ve čtvrtém roce osmiletého kontraktu na 80 milionů dolarů.

