Colorado - Nashville 5:3 Stav série 4:0 Francouz dovedl Avalanche k bleskovému postupu, Panthers srovnali sérii s Capitals

Hokejisté Floridy s Radkem Gudasem porazili Washington 3:2 v prodloužení a srovnali stav série prvního kola play off na 2:2. Do trháku se dostal Pittsburgh, který přehrál NY Rangers 7:2 a vede 3:1 na zápasy. Jako první tým postoupili do konferenčního semifinále hokejisté Colorada, kteří v brance s Pavlem Francouzem porazili Nashville 5:3 a celou sérii ovládli jasně 4:0 na zápasy.

Foto: Christopher Hanewinckel, Reuters Pavel Francouz pomohl Coloradu k postupu přes NashvilleFoto : Christopher Hanewinckel, Reuters

Článek Washington byl v pondělním duelu s Floridou blízko třetí výhře v sérii. Po trefě Jevgenije Kuzněcova z 50. minuty vedl 2:1 a donutil Panthers k odvolání brankáře. Risk v šesti hráčích hostujícímu celku vyšel a dvě minuty před koncem srovnal Sam Reinhart. Prodloužení rozhodli Panthers v čase 64:57, kdy se puk odrazil ke Carteru Verhaeghemovi, jenž střelou bez přípravy poslal odražený puka za Ilju Samsonova a svou druhou brankou v duelu rozhodl o vyrovnání série. Radko Gudas odehrál bezmála 12 minut, ve kterých stihl čtyři srážky. Pittsburgh porazil NY Rangers vysoko 7:2 a po čtyřech zápasech série prvního kola play off vede 3:1. O druhé domácí výhře rozhodli Penguins ve druhé třetině, ve které vstřelili hned pět branek. Třemi body za gól a dvě asistence pomohl Penguins k výhře Sidney Crosby. Filip Chytil v dresu Rangers vyšel bodově naprázdno. NHL - 1. kolo play off: Východní konference - 4. zápasy: Washington - Florida 2:3 v prodl. Branky: 8. Oshie, 50. Kuzněcov – 15. a 65. Verhaeghe, 58. Reinhart. Střely na branku: 16:32. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Bobrovskij (oba Florida), 3. Samsonov (Washington). Stav série 2:2. Pittsburgh - New York Rangers 7:2 (1:1, 5:1, 1:0) Branky: 12. Crosby, 24. Matheson, 24. Guentzel, 32. Friedman, 39. Heinen, 40. Carter, 53. Malkin – 3. Lafreniere, 35. Fox. Střely na branku: 41:24. Diváci: 18.392. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Guentzel, 3. Dominigue (všichni Pittsburgh). Stav série 3:1. Západní konference - 4. zápasy: Nashville - Colorado 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) Branky: 19. a 37. Trenin, 44. Forsberg – 2. Burakovsky, 34. Makar, 49. Toews, 53. Ničuškin, 60. MacKinnon. Střely na branku: 31:38. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 90,3 procenta. Diváci: 17.188. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. Burakovsky (oba Colorado), 3. Trenin (Nashville). Konečný stav série 0:4. Dallas - Calgary 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Branky: 56. Seguin – 31. R. Andersson, 48. z trestného střílení J. Gaudreau, 52. E. Lindholm, 60. Backlund. Střely na branku: 35:54. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Oettinger (Dallas), 3. Markström (Calgary).

Reklama