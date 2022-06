"Našemu týmu se nedařilo. A my vyhráváme i prohráváme jako tým. (Kuemper) nebyl tak dobrý, jak jsme potřebovali. Ale to nikdo, zařaďte ho k ostatním hráčům," hodnotil výkon kanadského gólmana kouč Colorada Jared Bednar.

Na otázku, kdo nastoupí příště, dal ale šalamounskou odpověď: "Bude rozhodovat to samé, co rozhoduje vždycky," řekl, aniž by to blíže upřesnil.