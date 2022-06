"Všechno ještě vyhodnocujeme," prohlásil tajemně kouč Colorada Jared Bednar před startem poslední série letošního play off NHL. Začne v noci na čtvrtek v denverské Ball Areně (2:00 SELČ). A nejen fanoušky Avalanche zajímá, jestli mezi tyčemi uvidí v prvním klání č. 35 (Kuemper) nebo 39 (Francouz).

Podle logiky vyřazovací části hraje tým s gólmanem, který má aktuálně lepší fazónu a netrápí ho žádné zdravotní problémy. Což by měl být v případě Colorada Francouz, který zraněného parťáka střídal v polovině úvodního souboje finále Západní konference s Edmontonem. A jako vítěz odcházel i z následujících tří utkání.

Celkově má dvaatřicetiletý český brankář v letošním play off bilanci 6-0 (!), průměr obdržených branek 2,86 na zápas, úspěšnost zákroků 90,6 procenta.

Od posledního duelu Avalanche v play off už ale uplynul týden, Kuemper se dal do kupy a v Denveru sílí hlasy, že by to měl být skoro dvoumetrový Kanaďan, kdo bude hájit ve finále coloradskou branku. Byť má úspěšnost zásahů ve vyřazovací části pod devadesáti procenty (89,7).

"Pokud Kuemper tvrdí, že je stoprocentně připravený ve finále Stanley Cupu nastoupit, pak by to mělo stačit i trenérovi Avs," mínil podle Denver Post bývalý Kuemperův kouč z WHL Brent Belecki.

Foto: Jack Dempsey, ČTK/AP Lévé křídlo Colorada J.T. Compher slaví s gólmanem Pavlem FrancouzemFoto : Jack Dempsey, ČTK/AP

Francouz za jedničku úspěšně zaskočil už v prvním kole s Nashvillem, když hokejka útočníka Predators Ryana Johansenna 'pošimrala' Kuempera na oku.

Denverští příznivci si 'Frankieho' zamilovali, spoluhráči mu vyjadřují respekt. Přesto je dost možné, že český brankář opět začne na střídačce a do akce by šel až v případě nouze.

Pokud takové rozhodnutí Bednar oznámí, bude mít jistotu, že to Francouz vezme a rozhodně nebude prskat. Ať se jeho jméno objeví v zahajovací sestavě nebo ne, příprava na zápas se pro něj nijak nezmění. V play off se všechno může zmenit z minuty na minutu. To v Coloradu dobře vědí.

Proto teď Francouz tolik dbá na přípravu s gólmanským trenérem Avalanche Jussim Parkkilou.

"Je to perfekcionista. Zaměřuje se na detaily a vůbec nás nešetří. Tréninky jsou náročné, ale právě to potřebujeme," pravil Francouz, který své letošní účinkování v play off může brát i jako satisfakci za dlouhé měsíce strádání po operacích kyčlí a po podzimním zranění kotníku.

Teď je ale otázkou, zda do svého letošního portfolia zařadí i zápasy finále Stanley Cupu.