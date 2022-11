"Spoluhráč (Englund) na mě křikl, abych mu to nechal, ale byl jsem v dobré pozici, tak jsem chtěl puk odehrát. Jenže Andreas už nedokázal pohyb zastavit," popisoval nešťastnou srážku z 51. minuty Francouz.

Přesto to byl jeho večer. Hrálo se totiž převážně na jednu branku. Tu hostující. Pod větším tlakem se v této sezoně poslední šampioni NHL ještě neocitli, o čemž svědčí poměr střel 15:48 v neprospěch Colorada. Dvaatřicetiletý brankář se ale ukázal jako spolehlivá zbraň proti Hurricanes i před pár dny, kdy proti nim vychytal svou první výhru v sezoně (4:1) a předvedl 24 zákroků.

"Kvůli tomu jsme se taky rozhodli, že Pavla postavíme i tentokrát. Je to vítězný typ. A výkonem to zase potvrdil. Byla to správná volba. Všichni jsme viděli, že nás soupeř přehrával a pak vás musí podržet brankář. Že jsme vyhráli díky Frankiemu, je zcela zřejmé," prohlásil kouč Jared Bednar.

Carolina záhy zjistila, že to proti české opoře nebude mít snadné. Sebastian Aho vztekle praštil hokejkou do plexiskla, když mu Francouz při domácí přesilovce sebral gól betonem.

Finský útočník si spravil náladu až v polovině druhé třetiny, když přes skupinku clonících hráčů zamířil přesně pod horní tyčku. Nebýt nešťastné srážky za brankou ve třetí části, víc by toho už nabušení Hurricanes proti Francouzovi nevymysleli.

"Pokaždé, když na brankáře míří víc střel, tak je to dobré. Pomáhá vám to udržet se v tempu. A na to, že bych neměl práci, si fakt nemůžu stěžovat," usmál se Francouz. "Já si ten zápas užil."

V průběhu sezony, ve které Colorado obhajuje Stanley Cup, má přitom brankář z Plzně míň práce, než čekal.

Po odchodu konkurenta Darcyho Kuempera do Washingtonu, přivedli Avalanche z New York Rangers Rusa narozeného v Bulharsku Alexandra Georgijeva. A Francouz věřil, že si řekne o post jedničky. Realita je ale jiná. Georgijev naskočil do deseti zápasů (7-2-1), Francouz jen do pěti (2-3-0). Bednar dokonce nechal Georgijeva chytat oba zápasy Global Series v Helsinkách proti Columbusu, i když je od sebe dělilo necelých 24 hodin...

"Pořád se od vás ale čeká to samé: Že mužstvo podržíte, když to nejvíc potřebuje," řekl Francouz, který v sezoně chytá s výbornou úspěšností zákroků 92,5 procenta.