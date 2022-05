Frustrovaný kapitán předvedl kriminální zákrok. Slízne aspoň pokutu?

To jsou jobovky. Na začátku play off NHL dostali doma naloženo od St. Louis (0:4) a příště navíc hrozí hokejistům Minnesoty, že se budou muset obejít bez kapitána. Za útok na Pavla Bučněviče by si Jared Spurgeon suspendaci každopádně zasloužil.

Foto: Nick Wosika, Reuters Kapitán Minnesoty Jared Spurgeon (46). Na ilustračním snímku z utkání se Seattlem jsou dále Joel Eriksson Ek (14) a Kevin Fiala (22).Foto : Nick Wosika, Reuters

Článek Jak popsat zákrok na ruského útočníka Blues? Nejvýstižnější asi bude hezké české slovo 'prasárna'. V závěru rozhodnutého zápasu se Bučněvič se Spurgeonem dostali od běžného souboje. Sedmadvacetiletý Rus po něm zůstal klečet na ledě a frustrovaný Spurgeon mu zasadil zezadu hanebný krosček na kotník... look at this TRASH pic.twitter.com/LB6qjXlMBi — Tony X (@soIoucity) May 3, 2022 Se snahou získat puk to nemělo absolutně nic společného, byla v tom vidět jen mrzká snaha kanadského obránce zranit soupeře. Pamětníkům se možná vybavila dávná scéna ze Série století 1972, při níž Kanaďan Bobby Clarke zběsilým seknutím zle pochroumal kotník nejlepšího sovětského útočníka Valerije Charlamova. Podle ESPN se šerifové NHL budou Spurgeonovým přečinem zabývat, i když zaskočený Bučněvič dokončil duel podle všeho nezraněn. Oddělení pro bezpečnost hráčů totiž zkoumá i to, zda byl v jednání 'delikventa' úmysl, což kapitán Wild těžko může popřít. Fanoušci St. Louis jsou ale skeptičtí a čekají pro desperáta z Minnesoty s céčkem na dresu maximálně pokutu. NHL Krev odkapávala z hlavy na led. Český hokejista dostal v NHL naloženo

