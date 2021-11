GLOSA: Solitér Zacha vyzrál. Peking ho nesmí minout

Trio David Pastrňák, Ondřej Palát, Jakub Voráček už má start v olympijském Pekingu zajištěný. U dalších adeptů jako jsou Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek či Martin Nečas, by nominace měla být víceméně formalitou. Na seznamu reprezentantů mířících v únoru do Číny by ale určitě neměl chybět ani útočník New Jersey Pavel Zacha.

Foto: Tom Horak, Reuters Český útočník Pavel Zacha ve službách Devils v utkání NHL ujíždí s pukem bránícímu Alexi Goligoskimu z Minnesoty. Foto : Tom Horak, Reuters

Článek Ano, přesně ten Zacha, který naposledy hrál za národní tým na šampionátu dvacítek v roce 2016. O tři roky později odmítl reprezentační pozvánku kouče Miloše Říhy a letos se Filipu Pešánovi omluvil ze startu na mistrovství světa v Lotyšsku kvůli zranění. „S takovými výkony, jaké teď předvádí, by měl mít Pavel nominaci jasnou," je přesvědčen nejproduktivnější hráč v historii New Jersey Patrik Eliáš, který zápasy Devils detailně sleduje. „Už loni se posunul dál, začal dělat body konzistentně a teď v tom pokračuje. Sám říká, že si víc věří a ví, co od sebe očekávat," dodává Eliáš. Foto: John Munson, ČTK/AP Brankář New Yorku Rangers Alexandar Georgiev (40) zlikvidoval nájezd českého útočníka Pavla Zachy.Foto : John Munson, ČTK/AP Kdekomu v českém hokeji přitom vadilo Zachovo solitérství. Ani náhodou nebyl produktem svazového systému výchovy talentů. Z normálu se vymykaly podle mnohých podivínské metody jeho otce, zakladatele Kamevédy, díky které se však z pracovitého synka stala šestka draftu 2015. Když později Zacha odmítl reprezentovat, říkalo se, že je to na popud sveřepého rodiče, jenž poměry v českém hokeji dlouhodobě kritizuje. Pár let trvalo, než Zacha zjistil, jak si vlastně v NHL počínat. Pořád však rozvíjel herní i osobnostní stránku. Když se nedařilo, přizval i mentálního kouče. „Uměl mě nabudit, ukázal mi chyby, které jsem udělal, ale na druhou stranu jsem ten zápas za sebou zavřel a koukal na druhý břeh. Abych nebyl naštvaný kvůli jednomu zápasu a šel v klidu do dalšího," popisoval před časem v rozhovoru pro Sport.cz. NHL Parádní trefy potvrdily životní sezonu českého talentu v NHL. Co bude dál? Naučil se novinkám, protože věděl, že s přístupem ‚Nedělejme z hokeje takovou vědu' by v zámoří neuspěl. Tento rok je ze čtyřiadvacetiletého Zachy úplně jiný hráč, něž jakým byl v době nováčkovské smlouvy. Minulou sezonu vyhrál bodování Devils. Kouč Lindy Ruff mu dává dostatek prostoru, aby co nejvíc využil své silné stránky. „I na letošním kempu v Newarku bylo znát, že Pavel patří k nejkreativnějším v týmu," připomněl Eliáš. S osmi góly po 18 zápasech je Zacha top českým střelcem nejlepší soutěže světa, hraje první lajnu a k tomu může nastupovat v centru i na křídle. V NHL by se lepší čeští útočníci dali spočítat na prstech jedné ruky a olympijská nominace by to měla zohlednit. Vždyť do ní zbývá už jen šest týdnů. Marek Burkert Specializuje se zejména na hokej a tenis, ale i basketbal a box. Jako reportér se zúčastnil řady vrcholných akcí - hokejových MS, dvou Světových pohárů, daviscupových finále. Ze zámoří referoval o desítkách zápasů NHL včetně finále Stanley Cupu.

Reklama