„Je to rozhodnutí NHL nás nerespektovat. Následky toho budou muset nést také oni," uvedl Hašek ve čtvrtek dopoledne na svém twitterovém účtu.

Argument, že ruští hokejisté v klubech NHL nereprezentují Ruskou hokejovou federaci, nebere. A být to na něm, cestu do Česka by případně klidně zakázal i dlouhodobému kritikovi ruského prezidenta Vladimira Putina Artěmiji Panarinovi, kdyby v Praze na začátku října měli hrát NY Rangers.