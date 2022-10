„Není úplně bezkontaktní, ale už to není ono, už není tak tvrďácký, kdy tě občas bolela hlava, bolelo tě tělo... za mě je to až moc," dodává mistr extraligy z roku 2005.

O tom, jak se hokej proměnil, hovoří i Martin Kézr. „Když bychom se podívali na nějaký zápas z roku 2002 a vzali jsme současný zápas 2022, tak i to posuzování zákroků, toho, co si hráči vůči sobě dovolili a pravidla jim to dovolila a rozhodčí jim to dovolil, tak to je výrazný rozdíl," říká šéfredaktor sportovní sekce Práva a Sport.cz.