Landeskog se loni podrobil s kolenem dvěma zákrokům. Nejprve byl na operaci v březnu, ale dokázal se ještě vrátit na play off a pomohl Coloradu k zisku Stanley Cupu. Podruhé šel na artroskopický zákrok v říjnu a od té doby se na ledě neobjevil. "Dělali jsme, co se dalo, ale bohužel to nevyšlo," řekl ve čtvrtek křídelní útočník novinářům.