Hokejového obránce Jiříčka povolali do týmu Columbusu

Hokejový obránce David Jiříček byl povolán z farmy do hlavního týmu Columbusu a o víkendu by se mohl dočkat premiérového startu v NHL v této sezoně. Devatenáctiletý bek by měl v sestavě nahradit Zacha Werenského, který se zranil v zápase proti Philadelphii a měl by být mimo hru jeden až dva týdny.

