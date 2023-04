„Velké díky patří mému týmu, se kterým jsem trénoval a který mě na závody připravil. Maraton je něco, co jsem vždycky chtěl dokázat zaběhnout a jsem hrdý, že se mi to podařilo," řekl Chára zámořským médiím.

„Vždy na to budu vzpomínat jako na jednu z největších tragédií v historii tohoto města, ale zároveň to byl jeden z nejsilnějších momentů, kdy se lidé z Bostonu dokázali sjednotit. To, co tehdy ukázali, jak se spojili a navzájem podporovali, bylo pro nás všechny neskutečně motivující a inspirující," řekl Chára.