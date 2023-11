Hokejový útočník Kane by mohl debutovat v dresu Detroitu za sedm až deset dnů

Americký hokejový útočník Patrick Kane by se mohl již brzy dočkat návratu do NHL po letní operaci kyčle a zároveň premiéry v dresu Detroitu, s nímž tento týden uzavřel kontrakt do konce sezony. V rozhovoru pro zámořská média trojnásobný vítěz Stanley Cupu odhadl, že zpátky do zápasů by mohl naskočit přibližně za týden až deset dnů.

Foto: Paul Sancya, ČTK/AP Patrick Kane ješte v dresu Chicaga Blackhawks v zápase proti Detroitu Red Wings.

Článek Pětatřicetiletý Kane se na smlouvě s příjmem 2,75 milionu dolarů dohodl jako volný hráč s vedením Red Wings v úterý a hned ve středu se připojil k mužstvu na ranním rozbruslení v Madison Square Garden, kde Detroit večer hrál. Vítězství 3:2 slavili domácí Rangers. Kane právě v týmu z Manhattanu končil minulou sezonu po únorové výměně, při které po 16 letech opustil Chicago. „Cítím se tak, že bych mohl hrát hned. Ale k tomu, aby se do toho člověk zase dostal, potřebujete trochu potrénovat s týmem, celkově se aklimatizovat a od toho se odpíchnout. Věřím, že to zabere zhruba týden až deset dnů,“ řekl Kane, jenž podstoupil operaci pravé kyčle 1. června. Doba rekonvalescence v takových případech bývá čtyři až šest měsíců. Na návrat se již delší dobu připravuje a podle svých slov má za sebou přibližně 60 až 65 tréninkových jednotek na ledě, během nichž nepociťoval žádnou bolest či následky lékařského zákroku. V kontaktním tréninku je prý už zhruba dva měsíce. „A bylo tam hodně kontaktu,“ uvedl Kane. „Inkasoval jsem už několik hitů i na tu kyčli. Zkoušel jsem, jak to bude vypadat, když kyčlí narazím na mantinel. Neobjevil se žádný problém, což bylo vážně úžasné,“ pochvaloval si Kane. První trénink s novým týmem a Patrick Kane už brankářům dával lekci z nájezdů. 🫢@DetroitRedWings | @88PKane | #LGRW pic.twitter.com/ffcWnjbNwI — NHL Česko (@NHLcz) November 30, 2023 Derek Lalonde, hlavní kouč Red Wings, však nechce nic uspěchat. „Je celkem přirozeně nedočkavý, ale my chceme být opatrní a trpěliví. Myslím, že budeme raději obezřetní, a také si ověříme, jak na tom je,“ uvedl Lalonde. Na Kanea se těší zejména o deset let mladší útočník Alex DeBrincat, který s ním hrál v Chicagu v letech 2017 až 2022. Kane přiznal, že i kvůli DeBrincatovi se rozhodl mezi řadou nabídek pro Detroit. „A nejen proto, abych se cítil dobře na ledě, ale i mimo něj. Bude zábava s ním znovu hrát. V Chicagu jsme prožili prima chvíle, snad ta chemie mezi námi bude opět fungovat,“ řekl Kane. Pětatřicetiletý rodák z Buffala odehrál v NHL dosud 1180 zápasů, v nichž zaznamenal 1237 bodů (451+786). Drtivou část kariéry strávil v Chicagu, jež z něj v roce 2007 udělalo jedničku draftu. O rok později byl Kane vyhlášen nejlepším nováčkem ligy a s Blackhawks získal v letech 2010, 2013 a 2015 Stanley Cup. V roce 2016 vyhrál bodování soutěže a obdržel Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL. Pokud se Kaneovi podaří vrátit do dřívější formy, může atakovat bilanci Mikea Modana, jenž je s 1374 body nejproduktivnějším americkým hokejistou v historii NHL. NHL Hvězdný Kane podepsal s Detroitem