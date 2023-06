O Kaneově operaci informoval zámořská média jeho agent Pat Brisson. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu a držitel několika cen NHL měl s kyčlí problémy jak v závěru svého dlouholetého působení v Chicagu, tak v druhé polovině sezony a play off v dresu New York Rangers. Po operaci by se měl Kane plně zotavit a hodlá ještě dlouho pokračovat v kariéře.

Chicago opustil Kane po 16 letech na konci února, kdy byl vyměněn do New Yorku Rangers, kteří navíc převzali polovinu jeho roční mzdy 10,5 milionu dolarů. V prvním kole play off Rangers vypadli v sedmi zápasech s New Jersey.