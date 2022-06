Makarovu galapředstavení nepřihlížela jen téměř vyprodaná Ball aréna, ale také jeho otec, jenž byl svědkem jeho dvou úspěšných zásahů, a to na Den otců. „Nikdy jsem si nemyslel. že by se to stalo. Je to úžasné, Město je úžasné, fanoušci jsou úžasní," pochvaloval si. Makar ve 43. minutě druhého finále v přečíslení dva na jednoho krásnou střelou na vzdálenější tyč navyšoval skóre na 6:0. O pár minut později využil přesilovou hru, ve které podruhé rozvlnil síť branky Andreje Vasilevského.