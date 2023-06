V play off přidal tři přihrávky v 11 utkáních a pomohl slavnému klubu po 19 letech vyhrát sérii ve Stanleyově poháru. Toronto postoupilo přes Tampu Bay do druhého kola, v němž vypadlo s pozdějším finalistou Floridou.

Před příchodem do Maple Leafs hrál odchovanec Chomutova čtyři roky za Chicago. V NHL má bronzový medailista z loňského mistrovství světa na kontě 399 zápasů, v nichž zaznamenal 35 gólů a 76 asistencí. V play off nastoupil do 27 utkání s bilancí tři branky a tři přihrávky.