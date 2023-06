Spoluhráč Součka s Coufalem je hitem léta. Padne rekord, píší v Anglii

V pondělí poslal na adresu West Hamu svou nabídku Manchester City. Šéfové londýnského klubu ale okamžitě zavrtěli nesouhlasně hlavou. Osmdesát milionů liber a dalších deset na bonusech? Ne, Declan Rice stojí víc. A tak o pár desítek hodin později zaútočil Arsenal a předložil podle listu The Sun ohromujících 105 milionů liber. V případě dohody by se stal čtyřiadvacetiletý Rice nejdražším britským hráčem všech dob v Premier League.

Experti na Ostrovech ale očekávají, že ani tohle není konečná částka. Mluví se o tom, že 110 milionů liber je dalším číslem na stupnici, kam budou muset zájemci o služby hráče posunout. Na tahu je nyní Manchester City. Sám Rice se netají tím, že preferuje spíše angažmá v Londýně, a to navzdory obdivu k manažerovi City Pepu Guardiolovi a trofejím, které klub získává.

Pokud dojde opravdu k navýšení nabídky uvažovaným směrem, jsou experti přesvědčení, že se West Ham svého klenotu vzdá. Rice by se měl každopádně na tréninku West Hamu hlásit za dva týdny. Manažer Arsenalu Arteta se netají tím, že by chtěl mít posilu před cestou na zahraniční turné. První zápas Kanonýři odehrají 20. července.

Podle britských médií je ale Rice připravený i na přechod do týmu Citizens, pokud z Manchesteru přiletí lepší nabídka... Rád by si prý zahrál lepší soutěž než je Konferenční liga, byť ji naposledy West Ham ve finále v pražském Edenu vyhrál. Proto odmítl několik nabídek na novou smlouvu, která by mu zaručila královský výdělek 200 000 liber týdně. Dá se čekat, že při přestupu se dočká ještě lákavější sumy. Nelze ani opomenout, že se v souvislosti s Ricem mluví také o zájmu Liverpoolu, Chelsea a také mnichovského Bayernu.