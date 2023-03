Kane? To jméno nesnáším! Český kouč vzpomíná na střet s posilou Rangers

O tom, že Patrick Kane, jenž je novou posilou New Yorku Rangers, jednou bude hvězdou NHL, nebylo pochyb ještě před jeho vstupem do nejprestižnější klubové soutěže. Svůj talent prokázal také na mistrovství světa hokejistů do 18 let v roce 2006, kde mimo jiné vstřelil rozhodující gól v prodloužení semifinále s Českem. „Patrick Kane? To jméno nesnáším,“ reaguje pohotově v pořadu Příklep na Sport.cz tehdejší trenér českého výběru Martin Pešout.

Český výběr kolem Jakuba Voráčka, Jiřího Tlustého nebo Michaela Frolíka nakonec vyválčil bronz v duelu s Kanadou, zatímco Spojené státy ovládly celý turnaj. Utkání ve švédském Ängelholmu si 56letý kouč vybavuje stále velmi živě. „Tenkrát byl ještě jiný systém a my jsme museli hrát čtvrtfinále se Švédy v televizi od devíti večer a druhý den v jednu už jsme hráli semifinále s Amerikou, která čekala, protože vyhrála skupinu," líčí Pešout. Příklep s hokejovým trenérem Martinem PešoutemVideo : Sport.cz Český tým se však málem dokázal vyrovnat s náročným programem natolik, že nebyl daleko postupu až do finále. „Prohrávali jsme po první třetině 0:3... Vzepjali jsme se a vyrovnali na 3:3, protože to bylo semifinále, šlo o všechno, ale v prodloužení jsme udělali jednu chybu," vypráví v Příklepu. Jak si hokejový Nagelsmann poradil s dvojicí Kane, Toews? Vzpomínka v pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Tu největší šanci jsme měli asi minutu předtím my, kdy (Michael) Frolík z boku netrefil prázdnou bránu a Kane nás potom vyřadil," dodává současný sportovní manažer Chomutova. Připomeňme, že za tým USA na turnaji hráli také například James van Riemsdyk nebo Erik Johnson. Kane poté strávil celou dosavadní kariéru v Chicagu, s nímž třikrát získal Stanleyův pohár. Nyní se o totéž pokusí s týmem New Yorku Rangers, kam byl těsně před uzávěrkou přestupů vyměněn. „Myslím si, že to dává, jak se říká, win to win oběma stranám. Rangers od něj něco očekávají, Patrick Kane hledá další výzvu, tak se to spojilo," hodnotí transfer Martin Kézr z redakce Sport.cz a Práva. Více najdete ve videu z pořadu Příklep s Martinem Pešoutem.