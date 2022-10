"Tomáš je z Česka, vyrůstal tady, takže to, že se prosadil doma, je pro něj něco mimořádného. Ať už je to hráč od nás, nebo z Nashvillu, musíš mít za toho kluka radost, že měl takovou možnost," řekl Karlsson. "Pro nás je to taky speciální. Já měl to štěstí, že už jsem dva zápasy v Evropě odehrál. Nikdy nevíš, jestli budeš mít další podobnou příležitost. Všichni si to užíváme, jak jen můžeme."

Atmosféru zaplněné O2 areny si prý celý tým vychutnal. "Fanoušci byli skvělí. Pro každého hráče je to něco výjimečného, když může hrát v jiné zemi. Já jsem z Evropy, ne přímo odtud, ale cítím, že Evropa je hodně mezinárodní. Buly dnes vhazoval Petr Čech. Vyrostl jsem na tom, že jsem ho sledoval. Kvůli němu jsem sledoval český fotbal, tehdy měli opravdu dobrý tým," podotkl Karlsson.

San Jose podlehlo Nashvillu na úvod NHL 1:4. "Nebylo to špatné ani dobré. Soupeř odvedl v oslabení velmi dobrou práci. Je to zavedený tým a hráči spolu už nějakou dobu hrají. My si musíme ještě na nějaké věci zvyknout, možná nám to bude trvat trochu déle, než si na systém zvykneme. Celkově to od nás nebylo nijak hrozné, ale zároveň víme, že můžeme hrát daleko lépe," podotkl.

"Musíme hrát víc s pukem. Dařilo se nám dostávat do pásma, ale až moc snadno jsme puky ztráceli, z čehož oni vyráželi dopředu. To je hlavní věc, kterou musíme zlepšit. Hrajeme dobře ve středním pásmu a daří se nám dostávat do pásma," uvedl Karlsson.