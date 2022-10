Ano, gól mě potěšil, ale mnohem raději bych byl za vítězství. Do půlky utkání to bylo vyrovnané. Já jsem dal břevno, Timo (Meier) dal břevno. Ale na konci druhé třetiny jsme to na chvíli vypustili, a to nás stálo zápas. Je to škoda. I tak jsem si to užil, ale s vítězným koncem by to bylo lepší.