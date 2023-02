Kdepak trenér. Povídá se, že cvičí psy pro FBI, prozradil Hašek na parťáka z Nagana

Trenér, manažer, nebo snad skills kouč. Na to zapomeňte. Někdejší parťák Dominika Haška z Buffala Sabres i zlatého olympijského výběru z Nagana Richard Šmehlík se nikdy netajil tím, že se po kariéře bude starat o psy. „V Buffalu se o něm říká, že pracuje pro FBI, že jim dělá psy. Ale jak to přesně je, to nevím, to se musíte zeptat jeho," směje se legendární gólman Dominik Hašek, když se v pořadu Příklep na Sport.cz rozpovídal o Šmehlíkovi.

Legendární gólman Dominik Hašek o spoluhráči z Buffala Richardu Šmehlíkovi. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Kamarádství mezi bývalými reprezentanty trvá, Hašek přiznává, že jsou v kontaktu, ale ne nějak pravidelném. „Dominátor" žije v Česku, Šmehlík zůstal za mořem. „U něj v domě jsem byl naposledy nějaké tři, čtyři roky zpátky," vzpomíná zlatý hrdina z Nagana. Velkou láskou Šmehlíka jsou psi, tím se netajil už během hráčské kariéry. Hašek tvrdí, že jednoho čtyřnohého miláčka měl jeho parťák vždy doma. „Kotce s dalšími psy měl ale trošičku dál od baráku. On mi sliboval, že mě tam vezme, ale nedošlo na to. Lidi v Buffalu říkají, že pracuje pro FBI a dělá jim psy," usmívá se bývalý gólman. Nešťastný začátek "naganské" sezony pro Dominika Haška, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Už když hrál, tak mluvil v pětadvaceti v Buffalu o tom, že se bude jednou starat o psy, že pro ně bude mít hotel, bude je cvičit. A stalo se to realitou. „Jestli ale cvičí psy pro FBI, to říct nemůžu, zeptejte se jeho, ale říká se to v Buffalu," opakuje Hašek v pořadu Příklep. Příklep s legendárním hokejovým gólmanem Dominikem HaškemVideo : Sport.cz Šmehlík se nikdy netajil tím, že se do Česka po kariéře nevrátí. Od hokeje se odtrhl a věnuje se jiným věcem. „Ale když je sraz, vždycky se sejdeme," zdůrazňuje a chválí parťáka za to, v jaké je kondici. „Když jsem o viděl po kariéře, tak hodně přibral. Ale teď když ho potkáte, tak on něco cvičí, dělá snad box, takže je ve velmi dobré formě," dodává. Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep na Sport.cz? Podívejte se na naše video. Hokej PŘÍKLEP: Tvrdě do Jágra, radil Hašek spoluhráčům. Teď mu přeje k narozeninám