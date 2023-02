Kubalík přiznává, že si na slavnou ligu zvykal a plácal se sestavou. Jenže od chvíle, kdy do jeho útočné řady poslal trenér kapitána Jonathana Toewse, všechno nabralo správný směr. Český útočník tvrdí, že Toews byl zatím asi nejlepším spoluhráčem, jakého v NHL měl. „Fungovalo nám to od prvního zápasu. Je to jeden z nejlepších centrů v celé lize," neskrývá Kubalík, jenž už nyní hraje v Detroitu.

Když má vyjmenovat Toewsovy přednosti, seznam je pořádně dlouhý. „Je výborný, co se týče hry jeden na jednoho, vhazování, podržení kotouče a vymýšlení věcí směrem dopředu. Dal mi jasné instrukce, co mám na ledě dělat a ono to fungovalo," prozrazuje recept, díky kterému se mohl pyšnit tím, že v premiérové sezoně, která byla navíc zkrácena, nasázel v zámoří třicet branek.

Rozdíl mezi Detroitem a Chicagem v NHL, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Vypadalo to, že si Kubalík užije zámořskou pohádku. Jenže pak přišla zpráva, že Toews vynechá celý soutěžní ročník, což rázně změnilo vyhlídky. „Chtěl hrát se mnou dál, jenže pak bylo najednou všechno jinak. Byla to těžká situace pro tým i pro mě," vzpomíná český forvard.

Český bek k McDavidovi a spol.? Ve hře prý je zajímavý trejd. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

V hlavě spřádal plány, kolik zářezů do střeleckých statistik přidá. „S jídlem roste chuť a já si najednou říkal, že je ta liga hodně jednoduchá, že to všechno bude fungovat, že tu budu deset let. Ale člověk musí počítat s tím, že to všechno nebude růžové. Škoda, že to nevydrželo déle, protože druhá sezona bývá mnohem těžší. Týmy o vás vědí, nejste už pro ně překvapení," přiznává. Na druhou stranu jej ztráta hvězdy posunula v kariéře dál.

I když je nyní hráčem Detroitu, bývalé spoluhráče sleduje. Toews a také Patrick Kane budou po sezoně volnými hráči, takže je ve hře jejich stěhování z Chicaga. „Kdyby Jonathan přišel do Detroitu, tak bych se nezlobil. Klidně bych ho ubytoval," usměje se Kubalík. Do smíchu už ale jistě není příznivcům Blackhawks. Klubu se nedaří a teď ještě může přijít o dvě legendy spojené neodmyslitelně s úspěšnou érou.

„Chicago je pro mě nejlepším týmem desátých let, ostatně tak to vyhodnotila i NHL. Udělat tři Stanley Cupy během šesti sezon v době platových stropů, to je unikát," míní Burkert, jenž se specializuje na zámořskou ligu.

V souvislosti s Patrickem Kanem se ohledně možného dalšího působiště mluví třeba o Buffalu, v jehož dresu byl zachycen fotografem ještě v době, kdy na hokej chodil jako malý fanoušek. „Buffalo má našláplý mladý tým, má skvělou ofenzívu, s Kanem by to bylo zajímavý. Líčí na něj ale spíš Rangers, kde mu poslal vzkazy Panarin, že by si s ním rád ještě zahrál. Uvidíme, jak to dopadne, čas je do 3. března," připomíná novinář.

Příklep s útočníkem Detroitu Dominikem KubalíkemVideo : Sport.cz