V Kubalíkově oslavě byla znát úleva, ale i trocha vzteku, že ta trefa nepřišla přece jen o něco dřív. V prvních sedmi zápasech sezony se česká posila trápila, celkem pálila na branku jen osmkrát. Nebyl z toho ani bod.

„V přípravě jsem po příchodu do nového týmu získal sebevědomí. Jenže od začátku sezony mě puk nějak míjel a já se nemohl chytit. Nebylo to jednoduché, ale snažil jsem se vydržet a soustředit se na maličkosti. Jsem rád, že jsem pomohl, dát gól je vždycky pěkné,“ oddechl si Kubalík.

First as a Senator for Dominik Kubalik ‼️ pic.twitter.com/o2UCYxYzVi — Sportsnet (@Sportsnet) October 29, 2023

Po výměně z Detroitu za Alexe DeBrincata byl 28letý útočník adeptem na první lajnu, jenže Ottawa pak podepsala roční smlouvu s Vladimirem Tarasenkem a ruský útočník dostal v týmové hierarchii přednost. „Líbilo se mi to o něco víc, když tam nebyl,“ pousmál se Kubalík v rozhovoru pro Sport.cz. „Ale já na tyhle věci moc nekoukám. Soustředím se jen na sebe a doufám, že si místo uhraju. Bude jen na mně, jak se s tím poperu.“

Na to, že by od Ottawy nedostával možnost se zviditelnit, si ale Kubalík stěžovat nemohl. Přes dvacet minut strávených na přesilovce ovšem ke gólu také nevedlo. A zprvu natěšení fanoušci Senators začali brblat.

Kubalík se nechytl ani v duelu proti bývalému týmu, který Ottawa doma prohrála s Red Wings 2:5. „Emocionálně se to snažíte brát, jako by to byl jen další zápas, ale některé kluky z toho týmu znáte, víte, jak budou hrát a co budou dělat.“ Ani této výhody však k prolomení střelecké smůly plzeňský forvard nevyužil.

Až v Pittsburghu po rychlém výpadu jako z učebnice to přišlo. Kubalík vybojoval puk a svištěl dopředu, Mathieu Joseph s Ridly Greigem si vyměnili přihrávky a třetí do party si mezitím nabruslil do ideálního postavení. Prásk! 3:0 a Jarryho v domácí brance šel střídat Magnus Hellberg.