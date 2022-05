Krádež! zuří fanoušci Rangers. Proč Chytil přišel o vítězný gól?

Hrdinská aura se během chvilky rozplynula. Z vítězného gólu do sítě Pittsburghu se Filip Chytil a s ním celá lavička New York Rangers radovali jen několik desítek vteřin. Trefa českého útočníka na 4:3 v prvním zápasem úvodního kola play off NHL byla po trenérské výzvě Penguins odvolána. Oprávněně?

Foto: Danny Wild, Reuters Filip Chytil v dresu NY Rangers.Foto : Danny Wild, Reuters

