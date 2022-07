Colorado se pro příští sezonu rozhodlo vsadit na Pavla Francouze a Alexandara Georgijeva, kterého získalo z New York Rangers. Kuemper musel Avalanche opustit i s ohledem na platový strop a finanční možnosti Colorada.

V denverském klubu chytal jen jednu sezonu. V základní části nastoupil do 57 zápasů s průměrem 2,54 inkasovaných branek na utkání a úspěšností 92,1 procenta. V play off přidal dalších 16 startů (průměr 2,57 a úspěšnost 90,2).

Loňský mistr světa v NHL odchytal včetně play off přes 300 zápasů za Minnesotu, Los Angeles, Arizonu a Colorado. Ve Washingtonu nahradí i Vítka Vaněčka, kterého klub vyměnil do New Jersey.