Lauko a Hájek zamířili po skončení sezony Bostonu a Rangers na farmu

Český hokejový útočník Jakub Lauko se po vyřazení Bostonu v 1. kole play off NHL s Floridou po porážce 3:4 na zápasy přesunul na farmu do Providence do nižší AHL. Stejně tak zamířil z širšího kádru Rangers po porážce v sedmi duelech s New Jersey obránce Libor Hájek do záložního týmu Hartfordu. Providence hraje s Hartfodem v semifinále Atlantické divize a v bojích o Calderův pohár prohrává 0:2 na zápasy. Další duel je na programu v pátek a může být poslední.

Foto: Marta Lavandier, ČTK/AP Jakub Lauko v dresu Bostonu (vlevo) atakuje Matthewa Tkachuka z Floridy.

Třiadvacetiletý Lauko, který v této sezoně v NHL debutoval, v play off nastoupil za Bruins ve třech duelech ze sedmi a připsal si asistenci. V základní části odehrál za Boston 23 utkání a nasbíral sedm bodů (4+3). Za Providence v tomto ročníku nastoupil v 35 duelech a měl na kontě 17 bodů (10+7). Odchovance Chomutova, který v extralize působil i v Karlových Varech, si Boston vybral na draftu v roce 2018 ze 77. místa. V AHL má v základní části za čtyři sezony 134 utkání a 61 bodů (22+38). Ve dvou duelech play off jednou skóroval. Pětadvacetiletý Hájek ve vyřazovací fázi za Rangers nenastoupil. NHL hrál naposledy 12. prosince. Na farmu se přesunul až v první polovině února a před play off se vrátil do kádru celku z Manhattanu. V v této sezoně v NHL sehrál 16 zápasů a vstřelil jednu branku. Odchovanec Komety Brno, který se v roce 2021 představil na mistrovství světa v Rize, loni v červenci podepsal s Rangers roční jednocestný kontrakt na 800 tisíc dolarů a má stejný příjem i při působení v AHL. Za Hartford nastoupil ve 24 utkáních a zaznamenal šest bodů (2+4). Hájka draftovala v roce 2016 Tampa Bay, která si jej vybrala v druhém kole na 37. pozici. Rangers jej získali v únoru 2018. Účastník dvou MS osmnáctek a jednoho šampionátu dvacítek má v NHL 110 utkání a 12 bodů (4+8).