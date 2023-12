V zápase s Minnesotou (3:4 v prodloužení) byl 23letý útočník jednou z klíčových postav. Čtyři sekundy po úvodní trefě hostů se Lauko porval s Connotem Dewarem a z bitky vyšel jako jasný vítěz. Jak je vidět, letní tréninky s borci z MMA se vyplácejí i mezi mantinely.

Před necelými dvěma měsíci přitom Lauko utrpěl zranění, které mohlo ohrozit zásadně jeho kariéru. „Bál jsem se, že mám po oku,“ vykládal, když mu brusle hráče Chicaga způsobila hrůzostrašně vyhlížející zranění v obličeji. I když se o centimetr vyhnul katastrofě, vynechal jen sedm zápasů a do hry se vrátil, ačkoli měl ve tváři dosud nezhojené zlomeniny. Až utkání s Minnesotou bylo první, kdy se nemusel držet zpátky.

LAUKO GETTIN’ THE GARDEN GOIN’ pic.twitter.com/zDhrbbdBxJ — Marina Maher (@marinakmaher) December 20, 2023

„Dostal jsem zelenou. Tohle byl první zápas, kdy jsem mohl hrát tak, jak jsem chtěl,“ líčil Lauko, který toho využil už v osmé minutě a vítěznou šarvátkou nabudil fanoušky Bruins i své spoluhráče v čele s Davidem Pastrňákem. Ten dvěma góly ještě do první pauzy otáčel na 2:1. Druhý dával po akci Pavla Zachy pouhou sekundu před vypršením úvodní části.

Foto: Michael Dwyer, ČTK/AP Bostonský Jakub Lauko (94) a Connor Dewar (26) z Minnesoty.

„Je to věc, která vás nabudí, nabudí kluky. V tu chvíli tam bylo hodně emocí,“ vysvětloval Lauko svou gestikulaci při přesunu na trestnou lavici. „Nějak jsem to ze sebe dostal. Dva měsíce to ve mně vřelo, tak jsem to chtěl prostě vypustit… Myslím, že jsme hned potom dali gól, takže to byla dobře odvedená práce. Konečně jsem po dlouhé době mohl předvést svou hru. Jít do všeho naplno, hrát rychle, trefovat soupeře,“ tvrdil Lauko, který přitom odehrál jen necelých devět minut (8:39), ale od kouče Jima Montgomeryho slyšel pochvalu.

„Myslím, že to byl jeho nejlepší zápas. Už jen kvůli intenzitě na puku. Byl fyzický. Měl minimálně tři velké hity, co si pamatuji. Řekl bych, že to byl i nejlepší zápas celé čtvrté lajny za dlouhou dobu a hodně nám to pomohlo,“ tvrdil Montgomery.

Lauko se ale mohl zapsat i do střelecké listiny. A to naprosto nečekaným způsobem. Za brankou Minnesoty nabral puk na hokejku lakrosovým způsobem a brankářskou legendu Marca-Andre Fleuryho dělily jen centimetry od pohromy. Gólový „Michigan“ z toho ale nebyl.

Fight and now going for the Michigan?? Lauko is loco tonight! pic.twitter.com/IMPC073qZo — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) December 20, 2023

„Měl jsem to potáhnout ještě trochu dál, protože jsem trefil horní část Fleuryho hokejky. Není to ale nic těžkého, když víte, jak na to. Jen je těžké najít správnou příležitost, kdy to udělat. A tentokrát se naskytla, jen z toho nebyl gól,“ litoval Lauko, který se nacvičování proslulého zakončení věnoval i během pobytu v Česku. „Řekli mi, abych to udělal šestkrát za sebou, tak jsem to udělal šestkrát za sebou…“

Ještě jednu chybičku pro Boston však večer v TD Garden měl. Hattrickem ho nezavršil Pastrňák, který na Fleuryho vypálil celkem 11 střel, ale skončil gólem ruského útočníka Wild Kirilla Kaprizova v čase 62:54.